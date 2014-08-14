Фото с сайта www.min.kzМеморандум между городским акиматом и 16 медицинскими учреждениями области был подписан для оказания помощи ветеранам войны. Руководители медучреждений подтвердили свою готовность оказывать медпомощь для 56 ветеранов на бесплатной основе. Каждый из 16 предприятий взял на себя по несколько ветеранов и в будущем будет оказывать им всею необходимую помощь. Как отметил аким Атырау Нурлыбек ОЖАЕВ, эта та малая часть, что мы можем сделать для этих людей. - Их осталось мало, всего 56 человек по городу. Дай бог им дожить до юбилейной 70-летней даты - Дня Победы! Мы благодарны и руководителям медицинских учреждений, которые поддержали инициативу местных властей, - сказал Нурлыбек ОЖАЕВ. Напомним, что ветераны войны в Атырау имеют льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Бюджет также им выплачивает сумму на покрытие коммунальных расходов.