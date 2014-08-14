Гражданин Великобритании умер в общежитии в Атырауской области

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДВД Атырауской области. Как сообщили в полиции, на Тенгизском месторождении, расположенном в Жылыойском районе Атырауской области, был найден труп 59-летнего мужчины. Выяснилось, что он является гражданином Великобритании. В полиции отметили, что иностранец работал менеджером в одной из подрядных компаний - «Атырау Болашак». - Назначена экспертиза, которая определит причину смерти, - уточнили в ДВД. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.