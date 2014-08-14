Как стало известно, Уральский международный аэропорт "Орал" на три месяца закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Предположительно с 1 сентября до конца ноября. Генеральный директор ТОО "Международный аэропорт "Орал"рассказал по телефону, что ремонт действительно ожидается, но когда именно, пока неизвестно. Кроме того, гендиректор отметил, что в случае закрытия аэропорта уральские самолеты рейса Уральск-Астана, Уральск-Алматы, будет лететь через Атырау. Договоренность с атырауским аэропортом уже достигнута. - Пассажиров из Уральска на самолет будем возить на автобусе за наш счет, - рассказал Хайретдин РАСКАЛИЕВ. - Если подрядчик успеет завезти необходимые материалы, то аэропорт закроется уже 1 сентября. В управлении транспорта и автодорог ЗКО «МГ» рассказали, что пока подрядчик на реконструкцию аэропорта не определен, поэтому говорить о конкретных сроках закрытия не приходится. В аэропорту и управлении транспорта не определили время закрытия аэропорта, однако при покупке билетов в авиакассах клиентов сразу предупреждают, что с 1 сентября пассажирам из Уральска придется на автобусе ехать в Атырау, и лишь оттуда лететь в Алматы или Астану. Как заявили в аэропорту Атырау, договоренность с уральским аэропортом имеется. Они готовы принять уральские суда в любую минуту, у них для этого имеются все возможности. Напомним, в этом году из республиканского бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы "Уральского международного аэропорта "Орал" выделили 6 миллиардов тенге. «Взлетка» уральского аэропорта находится в аварийном состоянии. Еще в 2012 году воздушные лайнеры большой вместимости отказались лететь в целях безопасности пассажиров.