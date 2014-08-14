Сегодня, 14 августа, жильцы дома №3 по улице Привокзальная собрались во дворе дома, чтобы высказать свои претензии подрядной организации. Люди недовольны ни подрядчиками, ни темпами капремонта, ни качеством модернизации, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Двухэтажный 18-квартирный дом по улице Привокзальная был построен в 1957 году, и с тех пор ремонта в нем не проводилось. Старая канализация, обветшалый фасад, лестница по которой страшно ходить, это все стало причиной тому, что еще в прошлом году жители многоквартирного дома решили участвовать в программе "Модернизация ЖКХ". Проект и ПСД составили на сумму 21 миллион тенге.
За эти деньги подрядчики должны заменить кровлю, канализацию и водопровод, отремонтировать фасад, подъезды и лестницу. Вот только дальше все пошло не так как планировали жильцы.
Во-первых, им не дали самим выбрать подрядчика. Ремонт производит сам оператор данной программы ТОО "Орал курылыс жондеу сервис". Во-вторых, как считают жильцы, подрядчик не торопится с ремонтом, да и качество ремонта оставляет желать лучшего.
- Мы хотели, чтобы нам ремонт сделало ТОО "Батыскурылыс", которой возглавляет Мирошкина, - говорит жительница дома Лариса ПЛАТИЦЫНА
. - И письмо писали в акимат, но на нас наплевали. Никто на него нам не ответил. Подрядчика не мы выбирали.
По словам жильцов, они несколько раз собирали собрание жильцов и представителей ЖКХ, однако перед ними поставили выбор - либо ремонт делает ТОО "Орал курылыс жондеу сервис", либо ремонта не будет вообще.
- Три раза собрание было, - возмущается Юрий НОСАЧЕВ
. - Жильцы требуют, чтоб ремонт делало ТОО "Батыс курылыс", а они говорили, мы вам денег не дадим.
В доме уже больше недели нет ни воды, ни канализации. Чтобы далеко не ходить, подрядчик вывел на улицу кран, откуда и набирают жильцы воду. На улице поставили и биотуалет. Дети туда не ходят, поэтому для них в квартирах поставили ведра, которые, естественно, пахнут.
Уже после составления договора выяснилось, что все трубопроводы расположены прямо под полами квартир первого этажа. Чтобы их заменить, рабочие раскурочили все полы в нескольких квартирах первого этажа. Теперь их кухни и ванны напоминают дома после бомбежки. Некоторым и вовсе пришлось вынести газовую плиту, и теперь они вынуждены три раза в день бегать к соседям.
- Ходим к соседям готовить, чайник греть, - вздыхает бабушка. - Но чайник можно еще электрический поставить, а готовить? У меня вон внучка говорит "Молока дай". А я говорю: "А где я тебе вскипячу, не буду я бегать к соседям без конца, ладно уж потерпи". Вообще мы без воды уже больше недели.
Между тем, сами подрядчики спокойны - все идет по графику, уверяют они. Людей понимаем, но сделать быстрее не можем.
- Волнения жильцов нам понятны, - отвечает на возмущение жильцов прораб ТОО "Орал курылыс жондеу сервис" Жумабек МУРАТКАЛИЕВ
. - Единственное, что я могу сказать, канализация будет закончена завтра полностью. Сегодня два с половиной подъезда готовы. Водопровод, по нашим планам, во вторник закончим, а без этих неудобств ремонт сделать невозможно.
В ЖКХ также уверяют, что все находится под контролем. Работы идут, в сроки успевают, качество будет еще проверяться, и если людей не устроит, то по закону подрядчик дает два года гарантии на свою работу.
- По городу Уральск уполномоченным по организации программы "Модернизация ЖКХ" является ТОО "Орал курылыс жондеу сервис", - рассказал замначальника ОЖКХПТ и АД г.Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.
- Согласно правилам программы, у нее есть соответствующая лицензия, и она имеет право производить эти виды работ. В случае, если оператором программы привлекаются какая-то субподрядная организация, тогда эти субподрядчики согласовываются с жильцами. В данном случае субподрядные организации не привлекались, "Орал курылыс жондеу сервис" самостоятельно выполняет работы. Что касается темпов, то все работы идут по графику срока строительства. Согласно ПСД, ремонт должен закончиться в течение трех месяцев, то есть у нас впереди еще 2 месяца есть. Жители просто волнуются. Все идет у нас по графику. По окончанию всех работ объект будет сдан государственной приемочной комиссии, которая будет все принимать. Если недоделки после приемки эксплуатации будут, они будут устраняться, согласно закону.
К слову, в этом году по программе "Модернизация ЖКХ" в Уральске будут отремонтированы 9 домов, на общую сумму 101 миллион тенге.
