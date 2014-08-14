В Актобе пьяный командир взвода летного института сбил на пешеходном переходе двух девушек. Вместо того, чтобы помочь пострадавшим, Мухит Серикович АУБАКИРОВ пытался скрыться с места ДТП, но его задержали другие автомобилисты, перекрыв ему проезд. После приехала полиция, и сразу же задержала. Военная полиция завела уголовное дело сразу по трем статьям. Сбитые девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации БСМП. - Выехавшие на место полицейские установили, что водитель автомашины «Киа» не уступил дорогу пешеходам на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали две девушки 1993 и 1994 годов рождения. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи. Все материалы по данному делу переданы в военную полицию Актюбинского гарнизона. Дальнейшим расследованием будет заниматься именно это ведомство, - рассказала инспектор пресс-службы департамента внутренних дел области Мая НУРАЛИНА. Напомним, ДТП произошло около полуночи 13 августа на улице Братьев Жубановых в районе хлебокомбината. В военной полиции по данному факту пока не дают официальных комментариев, ссылаясь на то, что дело только поступило к ним на рассмотрение. Марина САТЫБАЛДИНА Служебное удостоверение сфотографировано родственниками пострадавших девушек