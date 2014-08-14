Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДВД Атырауской области. По данным управления по борьбе с наркобизнесом ДВД, у одного из пассажиров, прибывшего авиарейсом в Атырау из Алматы, был обнаружен героин. Общий вес наркотического вещества - 137 граммов. Героин находился в барсетке у наркокурьера. Примечательно, что при первом же вопросе полицейских о запрещенных веществах 51-летний мужчина честно признался, что у него имеются наркотики. Теперь полицейским придется выяснить, как человек с наркотическим веществом смог беспрепятственно проникнуть на борт самолета в Алматы. В полиции также подчеркнули, что задержанный ранее уже был осужден. Причем дважды, в первый раз - за хранение оружия, во второй - за скотокрадство.