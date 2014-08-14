Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 14 августа, примерно в 11:30 на пересечении улицы Досмухамедова и проспекта Достык произошло ДТП с участием пассажирского автобуса маршрута №22 и автомобиля «Митцубиши». По словам водителя автобуса, он ехал в сторону остановки «Типография», когда внезапно «Митцубиши», ехавший в левом ряду, задел его передним крылом. От удара у легковой машины слетел правый край бампера. Никто из пассажиров автобуса и «Митцубиши» не пострадал. Из-за ДТП на проспекте Достык случился затор, участники аварии ждут приезда сотрудников УАП и дознавателей.      