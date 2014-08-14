Cуд №2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся по статье 242 УК РК «Заведомо ложное сообщении об акте терроризма», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Молодой человек 20 апреля текущего года позвонил на номер «102» и сообщил о бомбе якобы заложенной в торгово-развлекательном комплексе «Мега Актобе». Посетители и персонал комплекса были эвакуированы. После обследования здания и прилегающей территории стало ясно, что это очередная неудачная шутка телефонных лжетеррористов. Полицейские за короткое время вычислили сотовый, с которого был произведен звонок, и задержали его владельца. Ошеломленный парень сообщил стражам порядка, что преступления не совершал, но вспомнил о прохожем, который на улице выпросил у него телефон на один звонок. По его описанию был задержан тот самый «прохожий». 22-летний актюбинец сразу же признался в содеянном, и пытался оправдать себя тем, что был нетрезв. Суд признал его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и назначил 3 года лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.