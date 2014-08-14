11 августа в районе Стела в реке Урал утонул ученик СОШ №21 2005 года рождения. Мальчик со своим другом купался в неустановленном месте. Как сообщают в водно-спасательной службе, об утонувшем мальчике сообщил его друг, который забрал вещи Сергея и принес их к нему домой, сказав, что Сергей утонул. На поиски мальчика были направлены одна единица техники, одна лодка и три водолаза. Сергея обнаружили вчера, 13 августа, в том же районе реки под водой.