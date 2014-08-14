ДТП произошло около полуночи 13 августа, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».   Фото группы Вконтакте AKTOBE PHOTOS Фото группы Вконтакте AKTOBE PHOTOS Получить комментарий официальных органов по данному факту пока не удается. Однако, согласно постам очевидцев, опубликованным в социальных сетях, водителем автомобиля, сбившим пешеходов, является сотрудник правоохранительных органов, другие очевидцы говорят о «прокурорской машине». По данным интернет-пользователей, в результате аварии погибли две молодые девушки.  При этом местное издание «АктобеТаймс» утверждает, что пострадавших в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи. У одной из девушек медики обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытую рану головы. У второй пострадавшей не менее серьезные травмы, отметили в городской станции скорой помощи. Корреспонденту "МГ" в больнице скорой медицинской помощи сообщили, что обе девушки с тяжелыми травмами находятся в нейрохирургическом отделении В настоящее время портал «Мой ГОРОД» ожидает официальной версии информации от ДВД Актюбинской области.