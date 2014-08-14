из архива mgorod.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел ряд назначений, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт Главы государства. "Распоряжениями Главы государства назначены: Сауранбаев Нурлан Ермекович - заместителем министра обороны Республики Казахстан; Божко Владимир Карпович - заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан; Вагапов Данияр Валерьевич - ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Кроме того, назначены с освобождением от ранее занимаемых должностей: Курмангалиева Аида Даденовна -  ответственным секретарем Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан; Атамкулов Бейбут Бакирович - ответственным секретарем Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан; Уалиев Куатжан Серикказыевич - ответственным секретарем Министерства культуры и спорта Республики Казахстан; Сафинов Канатбек Бейсенбекович - ответственным секретарем Министерства энергетики Республики Казахстан. Также распоряжениями Главы государства освобождены от занимаемых должностей: Мусинов Серикбол Рахимканович - ответственного секретаря Министерства здравоохранения РК; Сагинов Замир Садыкович - ответственного секретаря Министерства транспорта и коммуникаций РК; Дерновой Анатолий Григорьевич - ответственного секретаря Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК; Кабикенов Арыстан Кенжетаевич - ответственного секретаря Министерства регионального развития РК; Арпабаев Бек Каримбекович - ответственного секретаря Агентства РК по связи и информации; Абди Нурлан Абитканулы - ответственного секретаря Агентства РК по защите конкуренции; Исмаилов Толеген Толеуханулы - ответственного секретаря Агентства РК по делам религий; Иманалиев Бахытбек Зубайраевич - ответственного секретаря Агентства РК по статистике; Какен Карлыгаш Газизкызы - ответственного секретаря Агентства РК по делам спорта и физической культуры; Ахметов Рустам Нурланович - ответственного секретаря Агентства РК по регулированию естественных монополий; Кожахметов Жанат Муратович - ответственного секретаря Агентства РК по защите прав потребителей; Нургалиев Ергазы Мейргалиевич - ответственного секретаря Национального космического агентства РК; Ергожин Даулет Едилович - заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК в связи с переходом на другую работу. Напомним, 6 августа на расширенном заседании правительства РК Назарбаев объявил о реорганизации правительства. "Принял решение по новой структуре правительства, состоящего из 12 министров, порядка 30 комитетов. Вместо 17 министерств, девяти агентств, 54 комитетов, 272 департаментов. Улавливаете разницу? Все девять агентств переходят в министерства в виде комитетов", - заявил Глава государства.  