Но теперь парню приходится бороться не с соперниками, а со страшным недугом. Полгода назад у Мусы обнаружили очень редкую для региона форму рака. Онкологическое заболевание стремительно прогрессирует и всего за несколько месяцев парень уже стал инвалидом. Тем не менее, молодой человек верит, что ему все-таки удастся победить болезнь. Сейчас он готовится к очередной химиотерапии. А сразу после этого, ему требуется лечение дорогостоящим японским препаратом. Стоимость одной ампулы, по словам матери Мусы ЖОЛАМАНОВА, 2 миллиона тенге. Ему необходимо 8 таких ампул. Для семьи, которая живет на даче, это непосильная сумма. Совместными усилиями и с помощью кредита в банке родные собрали лишь около 2 миллионов. Теперь просят всех, кто в состоянии, помочь найти оставшуюся сумму. - Пожалуйста, помогите! Моему ребенку срочно нужно… Стоит одна ампула 2 миллиона, а нам нужно 8 ампул. Оно стоит 16 миллионов. Если можете, кто чем. Деньги нужны. Помогите, пожалуйста, - умоляет, мама Мусы ЖОЛАМАНОВА.