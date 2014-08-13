Сегодня, 13 августа, в областном суде ЗКО рассматривалась апелляционная жалоба осужденных за убийство известного уральского бизнесмена Виталия КАРКУЛЫ.
25 июня состоялся обвинительный приговор
по делу об убийстве Виталия КАРКУЛЫ и разбойном нападении на дом предпринимателя. Тогда трое подсудимых были признаны виновными. Главарь банды Азамат ТОГАЕВ был лишен свободы пожизненно, его подельники Мерген ИМАНКУЛОВ и Кенже БИРЖАНОВ приговорены к 22 годам лишения свободы каждый. Срок они будут отбывать в колонии особого режима.
Осужденные и адвокаты подали апелляционную жалобу. Защита уверена, что вина подсудимых не доказана по нескольким статьям. Во-первых, по статье "Бандитизм". Адвокаты уверены, что их подзащитные организованную вооруженную банду не создавали. Этот факт доказывает и то, что Иманкулова и Биржанова ТОГАЕВ знакомит лишь за несколько дней до совершения преступления. Кроме того, вместе они совершили одно преступление, после чего разошлись и больше не встречались. Также адвокаты уверены, что вина по части убийства не была доказана, поскольку суд так и не выяснил, кто из них троих стрелял в Каркулу. Главное, адвокаты уверены, что они не планировали убивать бизнесмена, и если бы Виталий Каркула не выбежал с ружьем, и не направил его на подсудимых, убийства бы не было.
Между тем, как заявил адвокат Мергена ИМАНКУЛОВА Руслан ШАГАТАЕВ
, следует переквалифицировать статью 179 по части "особо крупном размере", поскольку потерпевшая сторона заявила ущерб на сумму чуть более 3,3 миллиона тенге, которая не является особо крупным размером (особо крупный размер более 2000 МРП или 3,7 миллиона тенге). Затем в деле появляется еще одна сумма ущерба в 1 миллион 42 тысячи тенге и их подзащитных судят за разбой в особо крупном размере.
Отца убили, мать стала инвалидом
В апелляционной жалобе адвокаты Мергена ИМАНКУЛОВА и Кенже БИРЖАНОВА указали и задержание их подзащитных. По их словам, при задержании их подзащитных понятые подошли к месту уже после того, как их повалили на землю, то есть момента задержания они не видели. В связи с чем они просили оправдать ИМАНКУЛОВА по статье "Приобретение, перевозка и хранение наркотических веществ", а БИРЖАНОВА за "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия", поскольку считают, что и наркотики, и оружие могли подбросить сотрудники полиции.
Судья Махамбет БАКТЫГУЛОВ
спросил у потерпевшей стороны, согласен ли он с жалобой адвокатов.
- Они убили моего отца, мать сделали инвалидом, - сказал сын убитого Виталия КАРКУЛЫ Юрий.
По его словам, он удовлетворен приговором суда первой инстанции. Прокурор Руслан АМИНОВ
также попросил суд оставить приговор без изменений. По его словам, согласно УПК РК "банда" может создаваться и для одного преступления, и в том, что это именно банда, сомнений нет, поскольку осужденные заранее готовились к преступлению, покупали необходимую атрибутику (маски, хомуты), оружие, незарегистрированные сим-карты и телефоны. Что касается убийства, подсудимые шли на преступление с заряженным боевым оружием.
- По поводу задержания могу сказать следующее: сотрудники полиции задерживали подозреваемых в тяжком преступлении, поэтому заранее привести понятых они не могли, не могли рисковать, мало ли, вдруг у ИМАНКУЛОВА с собой граната, - сказал прокурор. - Кроме того, если бы сотрудники полиции заранее привели понятых, вы бы сами, адвокаты, сказали, что они заранее договорились между собой, ведь понятым должно быть независимое лицо. А то, что их положили на землю, их задерживал спецназ, вы посмотрите на другие развитые страны. Например, вы видели, чтобы в Америке или России при задержании церемонились с подозреваемыми, кланялись им, вежливо просили выйти из машины.
Посовещавшись, суд постановил оставить приговор суда первой инстанции без изменений.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, дерзкое нападение
на дом главы крестьянского хозяйства, известного бизнесмена в ЗКО было совершено в ночь на 13 января 2014 года в Зеленовском районе.
Виталий КАРКУЛА был убит выстрелом в голову. Его супруга - депутат областного маслихата от Зеленовского района Валентина КАРКУЛА с тяжелейшими травмами в состоянии комы была доставлена в больницу.
В феврале были задержаны трое подозреваемых в данном преступлении, которых судья Акгуль КАРАСАЕВА признала виновными. ТОГАЕВА, ИМАНКУЛОВА и БИРЖАНОВА судили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса - "Бандитизм", "Убийство, совершенное из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом", "Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере", кроме того, ИМАНКУЛОВА признали виновным в "Незаконном приобретении, хранении наркотических веществ", а БИРЖАНОВА - "В Незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия".