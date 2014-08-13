Эта дорога республиканского значения была открыта в 2006 году. За восемь лет на этой трассе погибли 185 человек, причем только в той части, что относится к территории ЗКО. Водители винят в многочисленных смертях узкую дорогу, на которой сложно разъехаться.
Последний раз трагедия на атырауской трассе произошла 6 июля, когда автомобиль «Лада» 14-ой модели выехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибла беременная женщина.
По словам начальника отдела управления административной полиции ДВД ЗКО Айжола ЕРОЛЕЕВА, анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что большая часть, совершенных на трассах нашей области, приходится на автодорогу «Уральск-Атырау».
- Отправной точкой роста ДТП стал 2006 год, когда данная дорога была сдана в эксплуатацию после ее реконструкции, - рассказывает Айжол ЕРОЛЕЕВ. - Так, например с 2006 года по июль 2014 года на трассах республиканского значения, проходящих по территории ЗКО, зарегистрировано 659 ДТП, в которых 383 человека погибли и 776 получили ранения. За этот период времени на "Уральск-Атырау" произошло 236 ДТП или 35,8 процентов от общего числа, в них погибли 185 человек или 48,3%, и ранения получил 301 человек или 38,8% от общего числа.
По словам начальника отдела, основной причиной ДТП является превышение водителями максимально допустимых скоростей. Как показывает практика, вместо допустимой скорости 110 км в час, водители, как правило, движутся со скоростью 140 км/ч и даже выше.
С третьей на вторую
Между тем, геометрические параметры дороги, такие как ширина проезжей части, обочины, виражи и радиусы поворотов, примыкания второстепенных дорог на одном уровне и другие, принимались по заказу министерства транспорта и коммуникаций РК по 3 технической категории.
- При 3 технической категории ширина дороги составляет 7 метров, малые радиусы поворотов, наличие наземных пешеходных переходов и т.д. были рассчитаны для движения на скорости не более 110 километров в час, при этом обеспечивается безопасность участникам дорожного движения, - продолжает Айжол ЕРОЛЕЕВ. - Рост количества автопарка, как по области, так и по стране в целом, а вместе с ней и повышение интенсивности движения транспорта требует перевод множества автодорог из 3 категории во 2 и 1 категории, что означает увеличение ширины проезжей части, разделение встречных потоков и многое другое. Только за последние три года число автотранспортных средств в нашей области увеличилось на 57 тысяч машин. Необходимо учесть, что в связи с вступлением Казахстана в Таможенный союз увеличилось число транзитных грузоперевозок. Например, только в 2013 году в ЗКО зарегистрировано 925 тысяч 356 единиц транспортных средств именно по грузоперевозкам. Комитет административной полиции МВД РК проводится работа по переводу несколько таких автодорог, в том числе и дороги "Уральск-Атырау", из 3 категории во 2-ую.
Ехать надо 90, но кто слушает?
Как рассказал полицейский, они совместно с АО НК "Казавтожол" приняли ряд мер по изменению дислокации технических средств организации дорожного движения. Например, на данной автодороге ограничена максимальная скорость движения до 90 км/ч на участке от 9 км (при выезде из г.Уральск) до 70 км, то есть до поселка Алгабас.
- Кроме того, на подходе к наиболее крупным населенным пунктам заменены дорожные знаки "Наименование населенных пунктов" с синего фона на белый фон, что автоматически ввело ограничение максимальной скорости транспортных средств до 60 км/ч. На всех крутых поворотах установлены дополнительные дорожные знаки в виде стрелок на желтом фоне "Направление поворота", которые хорошо просматриваются и ориентируют водителей о границе поворота.
Также возле каждого населенного пункта с участием представителей поселковых акиматов определены места перегона скота и установлены соответствующие дорожные знаки, установлены множество панно с тематикой по безопасности дорожного движения.
По словам Айжола ЕРОЛЕЕВА, в целях профилактики ДТП было увеличено число патрулей, осуществляющих круглосуточный надзор за дорожным движением на автодороге "Уральск-Атырау". Это 4 экипажа на участке: Уральск-Янайкино, Янайкино-Чапаево, Чапаево-Мерген и Мерген-граница с Атырауской областью.
Сколько еще нужно смертей?
Пока полицейские и водители в один голос заявляют о необходимости расширения трассы "Уральск-Атырау", специалисты "Казавтожола" уверяют в обратном: такой необходимости нет.
Как рассказал замдиректора ЗКОФ АО НК "Казавтожол" Адиль НЕГМЕТОВ (на фото), автодорога "Атырау-Уральск" является дорогой республиканского значения и по нашей области это 189-492 километры. Автодорога имеет обозначение "А-28" и по интенсивности движения классифицируется как автодорога третьей технической категории.
- Автодорога "Атырау-Уральск" соответствует всем нормам и техническим стандартам, действующим в Казахстане, - рассказывает Адиль НЕГМЕТОВ. - Последний ремонт здесь проводился в 2003-2005 годах и финансировался капитальный ремонт Японским банком развития. После этого в 2009-2011 годах проводился средний ремонт на участке 492-372 км - это от Уральска до села Чапаево, в 2012 году на участке 272-372, то есть 100 километров от села Чапаево в сторону города Атырау. В 2013 году 272-189 км. Кроме того, ежегодно проводятся работы по устранению ямочности.
По словам замдиректора, автодорогу "Уральск-Атырау" с третьей технической категории на вторую или первую переводить не собираются. В будущем, если интенсивность движения транспортных средств увеличится, то возможно, лишь тогда ширину автодороги увеличат. Но пока этого нет. Даже в планах.
- У нас есть другие направления, которым требуется ремонт. Например, автодорога "Уральск-Таскала" не знала ремонта с 1960 годов прошлого столетия, и находится в плачевном состоянии, - говорит Адиль НЕГМЕТОВ.
Как рассказал замдиректора, на все ДТП, произошедших на республиканских трассах, вместе с полицейскими выезжают сотрудники филиала РГП "Казавтодора" с целью выяснить причину аварии.
- Ни разу за это время на данной автодороге не было ДТП по причине дорожных условий. В основном дорожно-транспортные происшествия случаются из-за превышения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, выход домашней скотины на дорогу.
Чем отличаются категории дорог
3 техническая категория автодороги:
12 метров ширина земляного полотна
8 метров ширина асфальтобетонного покрытия
2 техническая категория автодороги:
15 метров ширина земляного полотна
9 метров ширина асфальтобетонного покрытия
1 техническая категория автодороги:
21 метр ширина земляного полотна
15 метров ширина асфальтобетонного покрытия
Ситуация по трассе в Атырауской области
По данным ДВД Атырауской области, за 7 месяцев 2014 года на трассе республиканского значения «Атырау-Уральск» произошло 14 ДТП, 6 человек погибли, 18 получили различные травмы. За аналогичный период прошлого года отмечается снижение по всем показателям, отмечают в ДВД. На 36% по ДТП, на 60% смертности, на 47% по травмам.
За 7 месяцев 2013 года на трассе «Атырау-Уральск» произошло 22 ДТП, 15 смертей, 34 травмы. В общей сложности на этой трассе за прошлый год было зарегистрировано более 30 ДТП.