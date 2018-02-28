В Уральске мать оставила четверых детей мужу и вышла замуж за другого

Семья из 6 человек ютится в съемном домике в несколько квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина вместе со своей мамой и 4 детьми живет в небольшой сторожке в 20 квадратных метров, что находится по ул. Шевченко, в районе центрального рынка. Своего жилья у семьи нет. Глава семьи Еслям АЙТМАБЕТОВ рассказывает, что здесь они живут на квартире, за это должны платить 30 тысяч тенге. Домик находится на территории ТОО. Еслям в ночь работает сторожем, охраняет склады, зарплата списывается в счет оплаты за квартиру Маленький домик разделен на 2 части - кухня и комната. В не