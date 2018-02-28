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Социум

В Уральске мать оставила четверых детей мужу и вышла замуж за другого

Семья из 6 человек ютится в съемном домике в несколько квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина вместе со своей мамой и 4 детьми живет в небольшой сторожке в 20 квадратных метров, что находится по ул. Шевченко, в районе центрального рынка. Своего жилья у семьи нет. Глава семьи Еслям АЙТМАБЕТОВ рассказывает, что здесь они живут на квартире, за это должны платить 30 тысяч тенге. Домик находится на территории ТОО. Еслям в ночь работает сторожем, охраняет склады, зарплата списывается в счет оплаты за квартиру Маленький домик разделен на 2 части - кухня и комната. В не
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В Уральске мать оставила четверых детей мужу и вышла замуж за другого
Семья из 6 человек ютится в съемном домике в несколько квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мужчина вместе со своей мамой и 4 детьми живет в небольшой сторожке в 20 квадратных метров, что находится по ул. Шевченко, в районе центрального рынка. Своего жилья у семьи нет. Глава семьи Еслям АЙТМАБЕТОВ рассказывает, что здесь они живут на квартире, за это должны платить 30 тысяч тенге. Домик находится на территории ТОО. Еслям в ночь работает сторожем, охраняет склады, зарплата списывается в счет оплаты за квартиру Маленький домик разделен на 2 части - кухня и комната. В небольшой комнатке, которая служит семье спальней, прямо на полу сидят четверо детей - 14-летний Ильяс, 13-летняя Эльнара, 7-летний Мирас и 4-летняя Эмилия. Еслям рассказывает, что когда-то у них была полноценная семья. Однако более 2 лет назад его жена вышла замуж, бросив его и детей. - Жена вышла на работу на хлебопекарню, а через несколько дней пропала. Потом она пришла и заявила, что выходит замуж. Больше дети маму не видели, - рассказал Ислям. - На суде, когда был развод, она сказала, что выбирая между детьми и мужчиной, она выбирает его. Теперь она замужем, говорят, у нее даже ребенок родился. Как только женщина ушла из дома, к ним перешла жить мама Исляма - Самига апа. Пожилая женщина говорит, что сноха ни разу не пришла к детям, а их нужно купать, готовить им еду, отводить в детский сад. Все эти заботы легли на ее плечи. Несмотря на возраст и болезни, женщина выполняет всю работу по дому и ухаживает за детьми. Бабушка до сих пор недоумевает, как мать может уйти и не вспоминать про своих детей. - У меня самой муж когда-то умер и осталось пятеро детей. Я их вырастила. А как так можно бросить своих детей? Я думала, что она хотя бы к детям приходить будет, но нет. Потом ждали, думали, на 8 марта или на Наурыз придет, на Новый год ждали, но нет, - говорит женщина. - Эмилии было всего полтора года, когда она ушла от семьи. Самига апа говорит, что из-за холода в доме дети постоянно болеют. - Спим мы все в этой комнатке. Я на кровати, а сын с детьми на полу. Дом холодный, дует отвсюду. Ночью несколько раз встаю, чтобы прибавить газ, но дети все равно простывают, - говорит Самига апа. Старшие дети ходят в школу №3. Отец говорит, что раньше они жили на квартире в районе "Зенита", поэтому они учатся там. Бабушка благодарна классному руководителю внука Алле Александровне, которая в этом году нашла спонсоров и помогла собрать детей в школу. Нужно отметить, что удобств в доме никаких нет. Воду семья берет у соседей, либо ходит в колонку, которая находится в двух кварталах. Туалет также расположен на улице. А купать детей приходится в небольшой кухне. Глава семьи днем трудится на мебельной фабрике, однако зарплаты в 70 тысяч тенге им не хватает. - Жилья своего у нас нет, я стою в очереди с 2014 года. Все дорогое, дети часто болеют, денег не хватает, спасибо, мама помогает с пенсии. Детей ведь и в школу одеть нужно, и накормить, и лекарства купить. Недавно с младшей в больнице лежали. Дочка опрокинула на себя чайник с горячей водой. Дома очень тесно, - сокрушается мужчина. Еслям говорит, что самое тяжелое - это то, что у них нет собственного жилья. Он несколько раз обращался в акимат, однако там все время говорят, что нужно ждать своей очереди. Если кто-то желает помочь семье, то можно позвонить на номер Есляма: 87761598700
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Дети семья Отец-одиночка

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