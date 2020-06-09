Сегодня, 9 июня, в областном акимате прошло заседание регионального совета по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционного климата и продвижению экспорта ЗКО. Как рассказал руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Бауыржан Сейткали, в ходе мониторинга было установлено, что строительство 23 объектов на территории Уральска ведутся с нарушениями. – Владельцы этих зданий не направляли уведомление о начале строительно-монтажных работ. На сегодняшний день мы проверили 4 здания. Одним из них является строительство пятиэтажного дома по улице Самарская. Собственниками являются три человека, строительство начато в октябре 2019 года. Строительство объекта велось без проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу, без сопровождения технического и авторского надзора. Собственники привлечены к административной ответственности, на них наложен штраф в размере 777 тысяч тенге. Выдано предписание на устранение нарушений, - заявил Бауыржан Сейткали. Такие же нарушения были выявлены при проверке строительства девятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн. Кадыр Мырза-Али, 29, владелец здания был оштрафован на 222 тысячи тенге. На такую же сумму был оштрафован владелец строящегося здания по ул. Л.Толстого, 143. Аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что строительство домов без технического и авторского надзора несет большие риски для населения. – Я так понимаю, что для возведения некоторых объектов привлекаются средства населения, хотя на самом деле не имею право так делать. Так у нас может появиться проблема обманутых дольщиков. Строительство домов без соответствующих разрешений - это нарушение закона. Фамилии нарушителей мы будем публиковать в СМИ, - заявил Гали Искалиев. Стоит отметить, что в Уральске приостановлено 12 коммерческих объектов, по четырем уже проведены проверки и нарушения устраняются. – Первоначально были определены 12 объектов, строительство которых на данный момент остановлено. Владельца одного объекта мы и вовсе не можем найти, это здание в районе Омеги. Мы обследовали это здание, дали рекомендации собственнику. Но по истечению срока собственник не решил эти вопросы, объект заброшен, здание потенциально опасное. Далее было инициировано исковое заявление в суд. На данный момент подано заявление в акимат на изменение целевого назначения земельного участка. Окончание этого объекта планируется в 2021 году, - рассказал Бауыржан Сейткали. Еще одно недостроенное здание торгового комплекса находится по улице Шолохова. Собственником является ТОО "Азов", строительство началось в 2015 году, но неоднократно приостанавливалось. – Мы выезжали на объект, собственник дал гарантийные обязательства, что в первой декаде 2021 года закончит строительство. С остальными собственниками мы сейчас отрабатываем, если в намеченный срок собственники не предоставят гарантии, то мы готовим исковые заявления в суд, - отметил Бауыржан Сейткали. По словам Гали Искалиева, недостроенные здания несут угрозу для здоровья населения и портят вид города. – К сожалению, многие собственники долгостроев не проживают в нашем регионе, скрываются, не хотят приводить в порядок начатое строительство или купленное ими здание, но мы должны их найти. Их объекты несут угрозу для здоровья населения и портят вид города. Многие заброшенные здания находятся в аварийном состоянии. Владельцы должны либо достроить, либо разобрать эти объекты. Но если у предпринимателей есть какие-то проблемы, им требуется помощь государства, то пусть обращаются к нам, - заявил Гали Искалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.