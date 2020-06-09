24-летний водитель автомашины «Тойота-Ипсун», по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 46-летний мужчина. - В результате ДТП на месте погиб водитель и пассажир автомашины «Лада-Ларгус», еще 5 человек доставлены в ЦРБ г.Алга, где от полученных травм скончались трое, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. По факту ДТП начато досудебное расследование. Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что одна из самых распространённых причин дорожных аварий – несоблюдение ПДД.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.