Иллюстративное фото из архива "МГ" Начал он с информации о том, что за нарушение режима ЧП было привлечено к административной ответственности 96 человек. Проверки объектов общественного питания нарушений работы в периоды ЧП и карантина не выявили. По словам Утегулова, соблюдаются график работы (до 22.00 часов) и количество посетителей (не более 30 человек). В мониторинговую группу по проверке объектов общественного питания вместе с полицейскими входят представители местных исполнительных органов, СЭС. Далее главный полицейский района сообщил, что по сравнению с прошлым годом число преступлений снизилось. Возможно, причиной тому стал режим ЧП, поскольку те же кражи явно пошли на спад. Так, к примеру, за 5 месяцев 2019 года было совершено 124 кражи, а за аналогичный период нынешнего года – 62. При этом их раскрываемость составляет 72,5%. По-прежнему остаются «популярными» кражи велосипедов. В настоящее время на территории Бурлинского района зарегистрировано 14 таких преступлений, 2 из которых не раскрыто. Дела переданы в суд. Кражи совершаются из дворов микрорайонов, подъездов домов, частных дворов. К слову, как отметил начальник РОП, сейчас проникновение на территорию с целью кражи относится к тяжким преступлениям, которое влечет наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Возросло количество дел, связанных с мошенничеством. С начала этого года зарегистрировано 34 таких дела, 14 из которых приходятся на интернет-мошенничества. - Недавно к нам обратился мужчина, который стал жертвой мошенников. Через интернет он решил приобрести в РФ трактор МТЗ стоимостью 1,5 миллиона тенге. Он перевел деньги на счет, который ему указали в электронном письме. Этот счет оказался банка Украины. Разумеется, никакую технику они не получил. Хотелось бы еще раз предостеречь жителей Бурлинского района по поводу интернет-покупок – будьте бдительны! Если даже вы совершаете денежные операции посредством интернета, то хотя бы делайте это на территории Казахстана и через казахстанские банки, поскольку за пределами страны мы не сможем установить мошенников и вернуть денежные средства, - сказал подполковник Утегулов.