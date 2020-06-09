Эксперты Палаты предпринимателей ЗКО в прямом эфире на Facebook рассказали о старте проекта «Бастау-2020», который пользуется особой популярностью в Приуралье. Желающих обучиться азам ведения бизнеса становится все больше. В этом году меняется формат и содержание экспресс-курсов. Чтобы стать участником программы, не обязательно приходить в Палату предпринимателей. Заявку можно подать онлайн по ссылке: https://atameken.co/ru/course-bastau с загрузкой копии документа, удостоверяющего личность и направления от Центра занятости населения. - Обучение основам предпринимательства предназначено для безработных. Пройти курсы могут члены многодетных, малообеспеченных семей, лица с ограниченными возможностями, самозанятые, то есть лица, имеющие ип со сроком регистрации до трех лет. В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу обучение будет проводиться в режиме онлайн. Заявки принимали с начала года. Для обучения необходимо взять направление в Центре занятости. Затем участникам направляется ссылка, по которой они должны зарегистрироваться на обучение. Самостоятельно в удобное время они по ссылке знакомятся с материалом. Курс рассчитан на 21 день и состоит из 50 познавательных видеоуроков по 12 модулям. В конце каждого модуля предусмотрено задание, которое нужно выполнить. Проверять его будет бизнес-тренер, закрепленный за каждой группой. Также участники «Бастау» вконце обучения должны пройти тестирование, набрать не менее 70 баллов, после чего им выдаются сертификаты об окончании. В случае, если человек не проходит два раза промежуточный тест, то он исключается из группы. Таким образом, до конца обучения мы доводим качественно подготовленных начинающих предпринимателей, - пояснила начальник отдела по нефинансовой поддержке предпринимательства ПП ЗКО Сауле Жубаева. Вместе с сертификатом на руках у каждого участника будет готовый бизнес-план. Выпускник «Бастау» имеет право подать заявку на грант в сумме 200 мрп (555 600 тенге) либо получить льготный кредит по программе «Еңбек» под 6 % годовых. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.