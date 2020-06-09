19-летний Роман рассказал подробности трагического дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Купающуюся женщину разрезало винтом моторной лодки в Уральске Как рассказал сын погибшей Екатерины Роман, в тот день его мама с подругой поехала на дачу. Поработав на участке, женщины вечером решили искупаться. – Подруга мамы не захотела купаться, в воду зашла лишь по пояс. Мама отплыла подальше, и тут проплыл катер, фары не были включены. Подруга начала кричать маме, махать руками, чтобы та возвращалась на берег. Неожиданно этот катер начал возвращаться и тут послышался стук. Подруга начала звать на помощь людей, которые отдыхали неподалеку. В итоге, маму вытащили из воды почти по кусочкам, в мешке. Катер сразу же уехал, - рассказывает Роман. По словам молодого человека, в данный момент Екатерину не могут похоронить из-за того, что до сих пор не могут найти голову. – Мы не можем похоронить тело без головы, так нельзя. Тело в морге. Сейчас, насколько я знаю, полицейские нашли четыре катера, у которых мощность двигателя соответствует тому, что сбил маму. Но другие подробности мне не рассказывают, наверное так и должно быть. Многие вещи я вообще узнаю из новостей, - говорит Роман. Роман - единственный сын Екатерины. О трагедии молодой человек узнал лишь на утро следующего дня, ему сообщила подруга его мамы, которая была на месте. – Утром она пришла вся в слезах, ее трясло, сказала, что мама умерла. Я был в шоке. Мама всегда была жизнерадостной, всегда окружала себя лишь хорошими людьми, была отзывчивой, целеустремленной. Сейчас мне все помогают с похоронами, с работой тоже обещали помочь. В любом случае я бы хотел, чтобы полицейские нашли этих людей. Мы же не знаем всех обстоятельств того вечера, - добавил молодой человек. Напомним, трагедия произошла 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста. Тогда неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю женщину, которая от полученных телесных повреждений скончалась. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.