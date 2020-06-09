Кроме того, в Алгабаском сельском округе начались строительные работы на улице Сырым Датова. Протяженность которой составляет 787 метров. На сегодняшний день подрядной организацией, осуществляющей дорожно-строительные работы, выложен щебень. -Работы идут согласно графика. Всеми стройматериалами мы обеспечены. Рабочей силы и техники хватает, - сообщил начальник участка Алмас Айтимбетов. Интенсивные дорожно-строительные работы ведутся и в поселке Жымпиты. Здесь обеспечены работой 15 человек из числа местных жителей. В этом году здесь будут отремонтированы дороги на пяти улицах. - Сейчас ведутся дорожно строительные работы на пяти улицах поселка Жимпиты. По дорожной карте занятости привлекаем к работе и местных жителей. Проблем со строительными материалами нет. Все необходимое уже завезено,- рассказал руководитель районного отдела автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Так же в этом году планируется строительство порядка 10 км автодороги в село Тоганас. Работы начнутся после определения подрядной организации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.