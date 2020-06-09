Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 10 июня в ЗКО ожидается местами сильная жара до +35 градусов, а также гроза. В Атырау будет ясно, днем +38 градусов, ночью +23 градуса. В Актау синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, днем +34 градуса, ночью +23. 33 градуса жары ожидается днем в Актау, ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.