На повестке дня были рассмотрены проекты по строительству микрорайона «Акжайык», созданию малой индустриальной зоны и строительству овощехранилища. Новый микрорайон «Акжайык» рассчитан на строительство порядка 1300 многоквартирных жилых домов. Построенные жилые дома будут реализовываться через систему АО «ЖССБК», по низкой фиксированной цене 140-150 тыс. тенге за 1 кв. м. в чистовой отделке. На начальном этапе планируется строительство жилых домов для сотрудников ДВД, учителей и медработников. При кредитовании квартир местными исполнительными органами будут выдаваться сертификаты, на погашение 50% первоначального взноса, но не более 1 млн. тенге. Жилье будет реализовываться также через программу «7-20-25», «5-10-20», и различные программы банков второго уровня. К участию в строительстве жилья и социальных объектов приглашаются крупные и опытные застройщики. Стоит отметить, что к способам строительства в данном микрорайоне относятся привлечение долевых участников. Строительство жилых домов возможно с субсидированием процентной ставки по кредитам выдаваемым БВУ под строительство жилья. Выделение земельного участка предлагается способами аукциона и через механизм АО «СПК «Акжайык». Данный микрорайон полностью оснащен подводящими и магистральными инженерными сетями. В рамках заседания ИП «ZemProm» представила проект «Малой индустриальной зоны» в п. Деркул г. Уральск. Проект рассчитан на стимулирование развития малого и среднего бизнеса путем предоставления в аренду помещений с коммуникациями на льготных условиях. Инвестором было запланировано построить ангары под МИЗ на 1 га земельного участка, а также организовать производство товарного бетона и ЖБИ на 1,5 га земли.