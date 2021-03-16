В Уральске могут сократить время работы ресторанов и кафе

В Уральске могут сократить время работы ресторанов и кафе

Новые карантинные меры должны озвучить 18 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 16 марта, прошло заседание оперативного штаба по нераспроcтранению СOVID-19, в котором приняли участие руководители департаментов, а также аким ЗКО Гали Искалиев и аким Уральска Абат Шыныбеков. Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что с сегодняшнего дня область находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков