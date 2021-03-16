Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске могут сократить время работы ресторанов и кафе

Новые карантинные меры должны озвучить 18 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 16 марта, прошло заседание оперативного штаба по нераспроcтранению СOVID-19, в котором приняли участие руководители департаментов, а также аким ЗКО Гали Искалиев и аким Уральска Абат Шыныбеков. Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что с сегодняшнего дня область находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков
Кристина Кобина
В Уральске могут сократить время работы ресторанов и кафе
Новые карантинные меры должны озвучить 18 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Рестораторы Уральска не готовы переоборудовать свои заведения под спортзалы и кружки
Рестораторы Уральска не готовы переоборудовать свои заведения под спортзалы и кружки
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 16 марта, прошло заседание оперативного штаба по нераспроcтранению СOVID-19, в котором приняли участие руководители департаментов, а также аким ЗКО Гали Искалиев и аким Уральска Абат Шыныбеков. Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что с сегодняшнего дня область находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков отметил, что с начала этого года по области было зарегистрировано 50 случаев смертности от COVID-19,  из них  в январе – 28 случаев, в феврале – 15 случаев, в марте – 7. - От коронавирусной инфекции скончались 27 женщин и 23 мужчины. По возрасту основная доля 34% приходится на лиц старше 80 лет, 28% это люди в возрасте от 40 до 65 лет, 24% люди от 65 лет до 80 лет, - пояснил Арман Калибеков и отметил, что в области продолжается вакцинация против COVID-19. По словам Абата Шыныбекова, в городе продолжается работа мониторинговых групп. - В связи с тем, что мы перешли в "красную" зону, думаю, нужно сократить время работы объектов общественного питания до 22.00, - отметил градоначальник. Глава области подытожил заседание и сказал, что в области сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация и показатели заболеваемости возросли. - Нам поступила информация о санитарных нарушениях в школах, родители говорят, что учителя не выполняют установленный порядок и формально проводят термометрию. Также есть информация, что не соблюдается масочный режим в автобусах. Считаю, что нужно усилить работу с владельцами автопарков, нужно ежедневно контролировать обстановку в автобусах. По итогам мониторинга делать выводы и владельцам автобусного парка, те кто соблюдают требования - поддерживать их субсидиями, а те кто не соблюдает, находить механизмы и не субсидировать перевозки, пока не приведут все в порядок, - пояснил Гали Искалиев. После чего, аким ЗКО отметил, что в четверг, 18 марта, главным санитарным врачом области будут озвучены карантинные меры и если область будет находиться в "красной" зоне, то придется усилить карантин, в том числе рассмотреть сокращение рабочего времени объектам общественного питания до 22.00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Карантин

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article