В Уральске молодой парень насмерть забил супружескую пару

Сегодня, 1 апреля, суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов дела следует, что 28 января нынешнего года 22-летний житель села Переметное Зеленовского района КОЛОВЕРТНОВ, который работал разнорабочим в КХ "Поливное", получил на работе аванс в размере 5 тысяч тенге. На эти деньги он купил в магазине 4 бутылки водки. Распивать алкоголь он отправился к местным жителям села Поливное Куандыку ИМАНГАЗИЕВУ и его гражданской супруге Екатерине ТИШКИНОЙ. В ходе застолья молодой парень увидел, что хозяин дома подошел к вешал