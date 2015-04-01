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Происшествия

В Уральске молодой парень насмерть забил супружескую пару

Сегодня, 1 апреля, суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов дела следует, что 28 января нынешнего года 22-летний житель села Переметное Зеленовского района КОЛОВЕРТНОВ, который работал разнорабочим в КХ "Поливное", получил на работе аванс в размере 5 тысяч тенге. На эти деньги он купил в магазине 4 бутылки водки. Распивать алкоголь он отправился к местным жителям села Поливное Куандыку ИМАНГАЗИЕВУ и его гражданской супруге Екатерине ТИШКИНОЙ. В ходе застолья молодой парень увидел, что хозяин дома подошел к вешал
Анэль Кайнеденова
В Уральске молодой парень насмерть забил супружескую пару
Сегодня, 1 апреля, суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
sud_ubiistvo3
sud_ubiistvo3
 Из материалов дела следует, что 28 января нынешнего года 22-летний житель села Переметное Зеленовского района КОЛОВЕРТНОВ, который работал разнорабочим в КХ "Поливное", получил на работе аванс в размере 5 тысяч тенге. На эти деньги он купил в  магазине 4 бутылки водки. Распивать алкоголь он отправился к местным жителям села Поливное Куандыку ИМАНГАЗИЕВУ и его гражданской супруге Екатерине ТИШКИНОЙ. В ходе застолья молодой парень увидел, что хозяин дома подошел к вешалке, где висела его куртка и, как ему показалось, он "шарил в его кармане". Посчитав, что мужчина пытается украсть его деньги, КОЛОВЕРТНОВ ударил 58-летнего сельчанина тяжелой сковородкой.  После того, как пожилой мужчина упал на пол, тот стал его бить руками и ногами, на которых, кстати, были тяжелые берцы. Он бил его до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Затем КОЛОВЕРТНОВ стал избивать 65-летнюю женщину, которая пыталась спасти супруга. Он также забил ее, а затем еще и стал душить руками. Уже после содеянного молодой человек, прихватив остатки спиртного, отравился домой и лег спать. Утром на работе он рассказал коллегам, что он, кажется, убил двух человек. Однако те не поверили ему. Тогда он позвонил своей матери, сказал, что убил двух человек, затем сказал бригадиру, что увольняется, потому что "все равно его посадят за "жмуриков". Только после этого коллеги отправились к дому односельчан и, увидев трупы, вызвали полицию. Согласно заключению экспертизы, у погибших были зафиксированы многочисленные переломы костей, травмы, разрывы внутренних органов и кровоизлияния, что стало причиной смерти ИМАНГАЗИЕВА. ТИШКИНА умерла от механической асфиксии. КОЛОВЕРТНОВ свою вину признал, написал явку с повинной. Однако в ходе судебных разбирательств от дачи показаний отказался. Как выяснилось, ранее КОЛОВЕРТНОВ был дважды судим за кражу, имеет не погашенную судимость. Уже на прошлых судах ему назначали принудительное лечение от алкоголизма. Специализированный межрайонный уголовный суд под председательством судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ признал КОЛОВЕРТНОВА виновным по статье "Убийство двух и более лиц, совершенной с особой жестокостью" и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и первые три года он будет отбывать в тюрьме. Также ему назначено принудительное лечение от алкоголизма. К слову, родные убитых просили суд назначить ему пожизненное лишение свободы. Прокурор запросил 18 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Также суд вынес частное постановление в адрес следственного управления ДВД и прокуратуры. По словам судьи, в материалах дела не было рапорта о регистрации преступления, а также отсутствовали копии приговоров.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
суд убийство приговор

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