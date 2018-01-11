Нурлан Бисенов Огромную сумму денег злоумышленнику удалось снять под предлогом покупки квартиры. Потерпевший разместил объявление о продаже жилья, на него сразу же отреагировали мошенники. Они сообщили, что хотят купить квартиру и предложили предоплату, потерпевший согласился. Тогда злоумышленники попросили его прислать им фотографии удостоверения личности и банковской карты. Ничего не подозревая, мужчина все выполнил, а мошенники не стали терять время и постепенно начали снимать с его счета 17 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы пытаются найти преступника. - Хочется предупредить и попросить наших граждан относиться более настороженно к своим личным данным, чтобы не передавали номера счетов и документы незнакомым людям. Прежде всего, должен быть физический контакт, это все должно происходить у нотариуса, чтобы убедиться, что люди не мошенники, а не так просто по первому звонку передавать свои личные данные, - сказал заместитель начальника УВД г. Уральск Нурлан БИСЕНОВ.