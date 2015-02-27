Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Сегодня, 27 февраля, в Уральском административном суде арестовали жителя города за неуплату алиментов. Ерболат АЙТУОВ около года не выплачивает алименты своей несовершеннолетней дочери,  которая вместе с матерью проживают в Южно-Казахстанской области. Общая сумма алиментов составляет более 147 тысяч тенге. - Согласно судебному приказу от 29 июля 2014 года вы обязаны выплачивать алименты в размере четвертой части от вашей зарплаты в пользу Салтанат ИСАЕВОЙ на содержание несовершеннолетнего ребенка. В связи с чем вы не платите? - спросил обвиняемого судья МАХМЕТОВ. - Я не согласен их выплачивать, я не знал, что нужно платить. Жена уехала в апреле прошлого года, с тех пор мы больше не общались, - ответил Ерболат АЙТУОВ. На данный момент мужчина не лишен родительских прав. На вопрос судьи, собирается ли он выплачивать деньги, мужчина ответил, что таких денег у него нет. Обвиняемый Ерболат АЙТУОВ признал свою вину, однако сказал, что платить алименты он не сможет, так как у него нет денег. Суд санкционировал административный арест на трое суток.