Qatar Airways бросила казахстанку с инсультом на острове: семья готовит иск

Родные гражданки Казахстана намерены обратиться в суд с иском против авиакомпании Qatar Airways после инцидента, произошедшего во время трансатлантического рейса. По словам семьи, из-за принятых решений женщина с подозрением на инсульт не получила своевременную медицинскую помощь, передает МойГород.

О случившемся в социальных сетях рассказала дочь пассажирки — эксперт по ипотечному кредитованию в США Асем Жумабекова, известная как Assem Mortgage.

По ее словам, родители летели из Алматы в Майами с пересадкой в Дохе. Первый перелет прошел без происшествий, однако во время второго рейса, когда самолет находился над Атлантическим океаном, женщине внезапно стало плохо. Она потеряла сознание, после чего экипаж предположил, что у пассажирки произошел инсульт, и запросил экстренную посадку.

Ближайшим аэропортом оказался остров Санта-Мария, входящий в Азорский архипелаг. После посадки женщину передали прибывшим медикам.

Как утверждает Асем Жумабекова, дальнейшая помощь была организована ненадлежащим образом. Несмотря на наличие медицинского учреждения на острове Санта-Мария, пациентку решили перевезти на соседний остров Сан-Мигел, расположенный примерно в 70 километрах. В результате в больницу она попала лишь спустя 16 часов после экстренной посадки.

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По словам дочери, задержка возникла из-за ряда бюрократических препятствий. Сначала португальские пограничники отказались пропускать граждан Казахстана без шенгенских виз. Затем возникли сложности с оплатой консульского сбора в размере 180 евро. У супруга пострадавшей при себе были только доллары США, обменять их на месте оказалось невозможно, а банковская карта не сработала. В итоге необходимую сумму удалось оплатить дистанционно, после чего для транспортировки женщины был задействован военный самолет.

Как отмечает Асем Жумабекова, драгоценное время для оказания помощи было упущено. Сейчас состояние ее матери стабилизировалось, она находится в сознании, однако у женщины парализована левая сторона тела.

Семья считает, что ответственность за произошедшее лежит на авиакомпании.

«Они бросили человека с инсультом на острове, где нет медицины. Это было бездействие, что наказуемо. Они должны были уточнить, есть ли там врач, или хотя бы довезти до Нью-Йорка», — заявила Асем Жумабекова в своем видеообращении.

По словам родственников, в настоящее время они готовят судебный иск против Qatar Airways.