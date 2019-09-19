Трагедия произошла ночью 18 сентября на железной дороге в 4 микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт станции скорой медицинской службы поступил в 23.24. – 51-летний мужчина попал под поезд и скончался до приезда бригады скорой помощи, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.