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Происшествия Социум

В Уральске мужчину убило упавшей с крыши глыбой льда

Глыба льда упала с крыши здания на прохожего сегодня, 28 марта, на проспекте Достык, возле магазина "Изюминка", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено очевидцами Судя по фото, присланным очевидцами трагедии, мужчина шел по тротуару мимо магазина "Изюминка" в районе остановки "Кирова". Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, вызов в скорую поступил в 11.58. - К приезду скорой помощи мужчина был без сознания, в коме. Пострадавшего спасти не удалось. Ему диагностировали травму головы и перелом шейных позвонков, - сообщил руководитель управления здравоохранения ЗКО К
Кристина Кобина
В Уральске мужчину убило упавшей с крыши глыбой льда
Глыба льда упала с крыши здания на прохожего сегодня, 28 марта, на проспекте Достык, возле магазина "Изюминка", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено очевидцами Судя по фото, присланным очевидцами трагедии, мужчина шел по тротуару мимо магазина "Изюминка" в районе остановки "Кирова". Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, вызов в скорую поступил в 11.58. - К приезду скорой помощи мужчина был без сознания, в коме. Пострадавшего спасти не удалось. Ему диагностировали травму головы и перелом шейных позвонков, - сообщил руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ. Стоит отметить, что сегодня в Уральске весь день идет дождь. Место, где произошел несчастный случай, было огорожено сигнальной лентой.
скончался мужчина

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