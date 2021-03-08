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Социум

В Уральске на берегу Урала пилят деревья

Возмущенные уральцы делятся фотографиями в соцсетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель Уральска рассказал, что сегодня, 8 марта, на ул. Есаульскую в районе Курени приехали рабочие с бензопилами, чтобы спилить деревья. - Зачем пилить эти деревья, ведь они не сухие. Это же наша природа, здесь лес, так красиво, а они уничтожают все это. Неужели здесь будут что-то строить? - возмутился мужчина. Однако в отделе ЖКХ, ПТ и АД уверили, что строительства в этом месте не будет. - Как только мы узнали, что в Куренях пилят деревья, то сразу же выяснили, в чем причина. Спил деревьев провод
Дана Рахметова
В Уральске на берегу Урала пилят деревья
Возмущенные уральцы делятся фотографиями в соцсетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске на берегу Урала пилят деревья
В Уральске на берегу Урала пилят деревья
Житель Уральска рассказал, что сегодня, 8 марта, на ул. Есаульскую в районе Курени приехали рабочие с бензопилами, чтобы спилить деревья. - Зачем пилить эти деревья, ведь они не сухие. Это же наша природа, здесь лес, так красиво, а они уничтожают все это. Неужели здесь будут что-то строить? - возмутился мужчина. Однако в отделе ЖКХ, ПТ и АД уверили, что строительства в этом месте не будет. - Как только мы узнали, что в Куренях пилят деревья, то сразу же выяснили, в чем причина. Спил деревьев проводит управление природопользования, так как в этом месте будут проводиться берегоукрепительные работы, - объяснил руководитель ЖКХ, ПТ и АД Жандос Дуйсенгалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено очевидцем  
деревья берег Урала

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