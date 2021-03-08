В Уральске на берегу Урала пилят деревья

Возмущенные уральцы делятся фотографиями в соцсетях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель Уральска рассказал, что сегодня, 8 марта, на ул. Есаульскую в районе Курени приехали рабочие с бензопилами, чтобы спилить деревья. - Зачем пилить эти деревья, ведь они не сухие. Это же наша природа, здесь лес, так красиво, а они уничтожают все это. Неужели здесь будут что-то строить? - возмутился мужчина. Однако в отделе ЖКХ, ПТ и АД уверили, что строительства в этом месте не будет. - Как только мы узнали, что в Куренях пилят деревья, то сразу же выяснили, в чем причина. Спил деревьев провод