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Социум

В Уральске на две недели перекроют движение по одной из улиц

Там будут проводить строительно-монтажные работы.
Кристина Кобина
В Уральске на две недели перекроют движение по одной из улиц
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Уральске временно ограничат движение транспорта на улице Толе би - проезд будет закрыт с 15 по 27 октября 2026 года.

Как сообщили в акимате города, перекрытие связано со строительно-монтажными работами: на участке будут прокладывать защитный футляр в рамках проекта по развитию наружных сетей водопровода. Обновление коммуникаций необходимо для улучшения городской инфраструктуры и стабильного водоснабжения.

В акимате просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать свои маршруты, учитывать дорожную обстановку и заранее выбирать пути объезда, чтобы избежать заторов в часы пик.

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Фото предоставлено акиматом Уральска

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