В Уральске на две недели перекроют движение по одной из улиц

В Уральске временно ограничат движение транспорта на улице Толе би - проезд будет закрыт с 15 по 27 октября 2026 года.

Как сообщили в акимате города, перекрытие связано со строительно-монтажными работами: на участке будут прокладывать защитный футляр в рамках проекта по развитию наружных сетей водопровода. Обновление коммуникаций необходимо для улучшения городской инфраструктуры и стабильного водоснабжения.

В акимате просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям рекомендуется заблаговременно планировать свои маршруты, учитывать дорожную обстановку и заранее выбирать пути объезда, чтобы избежать заторов в часы пик.