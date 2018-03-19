Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске на капремонт закрывают детсад «Солнышко»

В Уральске с 1 апреля на капитальный ремонт закрывается детский сад №24 «Солнышко», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здание детского сада было построено в 1965 году. С этого времени оно капитально не ремонтировалось. Крыша протекает, по стенам идут трещины, оборудование нуждается в обновлении. - Мы каждый год проводим здесь текущий ремонт, но проблем много. В замене нуждается система отопления и водоснабжения. Также необходимо заасфальтировать подъездные пути. С 1 апреля детсад закрывается на ремонт. 183 воспитанника будут посещать другие дошкольные учреждения. Всего их насчитываетс
gorod
В Уральске на капремонт закрывают детсад «Солнышко»
В Уральске с 1 апреля на капитальный ремонт закрывается детский сад №24 «Солнышко», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Здание детского сада было построено в 1965 году. С этого времени оно капитально не ремонтировалось. Крыша протекает, по стенам идут трещины, оборудование нуждается в обновлении. - Мы каждый год проводим здесь текущий ремонт, но проблем много. В замене нуждается система отопления и водоснабжения. Также необходимо заасфальтировать подъездные пути. С 1 апреля детсад закрывается на ремонт. 183 воспитанника будут посещать другие дошкольные учреждения. Всего их насчитывается 19. Сотрудники, их у нас 47, на время ремонта будут обеспечены другой работой, - сообщила директор детского сада Салтанат ШАРТЫНОВА. В городском отделе образования проинформировали, что в первоочередном капремонте нуждаются еще 10 детских садов и 10 школ. - В первую очередь мы будем ремонтировать СОШ №19. На нее уже имеется проектно-сметная документация. Проект оценен в сумму порядка 300 млн тенге. Следующие на очереди - СОШ №21, 25 и 45. Также разработана ПСД для капремонта детских садов №5 и 13, - отметила заместитель руководителя отдела образования г.Уральск Жанна САХИПКЕРЕЕВА. Вопрос о выделении финансирования будет решаться на сессии малихата.
Руслан АЛИМОВ
детский сад капремонт

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article