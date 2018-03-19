В Уральске на капремонт закрывают детсад «Солнышко»

В Уральске с 1 апреля на капитальный ремонт закрывается детский сад №24 «Солнышко», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Здание детского сада было построено в 1965 году. С этого времени оно капитально не ремонтировалось. Крыша протекает, по стенам идут трещины, оборудование нуждается в обновлении. - Мы каждый год проводим здесь текущий ремонт, но проблем много. В замене нуждается система отопления и водоснабжения. Также необходимо заасфальтировать подъездные пути. С 1 апреля детсад закрывается на ремонт. 183 воспитанника будут посещать другие дошкольные учреждения. Всего их насчитываетс