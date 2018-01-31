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Происшествия

В Уральске на пешеходном переходе сбили студентку

ДТП произошло сегодня, 31 января, в 16.30 на пешеходном переходе в районе остановки Типография, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов очевидцев, девушку сбил водитель "Мазды", когда та переходила дорогу. - Эта наша одногруппница. Она студентка третьего курса Уральского гуманитарного-технического колледжа. Когда мы все вышли после занятий, она ушла отдельно. Как ее сбили, мы не видели, когда подошли к пешеходному переходу, то увидели, что она лежит без сознания. Ее немного трясло, как будто у нее судороги, - рассказали друзья пострадавшей. Водитель автомобиля марки ""Мазда пояснил
Кристина Кобина
В Уральске на пешеходном переходе сбили студентку
ДТП произошло сегодня, 31 января, в 16.30 на пешеходном переходе в районе остановки Типография, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Со слов очевидцев, девушку сбил водитель "Мазды", когда та переходила дорогу. - Эта наша одногруппница. Она студентка третьего курса Уральского гуманитарного-технического колледжа. Когда мы все вышли после занятий, она ушла отдельно. Как ее сбили, мы не видели, когда подошли к пешеходному переходу, то увидели, что она лежит без сознания.  Ее немного трясло, как будто у нее судороги, - рассказали друзья пострадавшей. Водитель автомобиля марки ""Мазда пояснил, что он направлялся в сторону остановки "Облисполком" и на пешеходном переходе девушка выбежала прямо из-за автобуса маршрута №22. - Я ее, честно сказать, заметил, только когда она выскочила на проезжую часть. Начал тормозить, но все равно задел ее. Она упала, - рассказал водитель. На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Девушку забрала карета скорой помощи.
Фото автора
ДТП пешеходный переход девушка

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