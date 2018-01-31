В Уральске на пешеходном переходе сбили студентку

ДТП произошло сегодня, 31 января, в 16.30 на пешеходном переходе в районе остановки Типография, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов очевидцев, девушку сбил водитель "Мазды", когда та переходила дорогу. - Эта наша одногруппница. Она студентка третьего курса Уральского гуманитарного-технического колледжа. Когда мы все вышли после занятий, она ушла отдельно. Как ее сбили, мы не видели, когда подошли к пешеходному переходу, то увидели, что она лежит без сознания. Ее немного трясло, как будто у нее судороги, - рассказали друзья пострадавшей. Водитель автомобиля марки ""Мазда пояснил