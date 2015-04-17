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Социум

В Уральске на текущий ремонт дорог выделено 150 млн тенге

В этом году текущим ремонтом будет охвачено порядка 70 городских улиц, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ". По словам замначальника ЖКХ ТП и АД г.Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА, в нынешнем году на текущий ремонт выделено 150 миллионов тенге. Подрядчик уже определен - ТОО "Астрадор". - Текущий ремонт охватит порядка 70 городских улиц, - рассказал Бекжан ТУКЖАНОВ. - На некоторых автодорогах будет ямочный ремонт, на второстепенных улицах, где нет асфальта, будет профилирование и покрытие гравийно-щебеночной смесью. Как стало известно, после установления тепло
Анэль Кайнеденова
В Уральске на текущий ремонт дорог выделено 150 млн тенге
В этом году текущим ремонтом будет охвачено порядка 70 городских улиц, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;.
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;.
 Иллюстративное фото из архива "МГ". По словам замначальника ЖКХ ТП и АД г.Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА, в нынешнем году на текущий ремонт выделено 150 миллионов тенге. Подрядчик уже определен - ТОО "Астрадор". - Текущий ремонт охватит порядка 70 городских улиц, - рассказал Бекжан ТУКЖАНОВ. - На некоторых автодорогах будет ямочный ремонт, на второстепенных улицах, где нет асфальта, будет профилирование и покрытие гравийно-щебеночной смесью. Как стало известно, после установления теплой погоды без дождей компания приступит к работам.
дороги ямочный ремонт

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