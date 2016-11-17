Командно-штабные учения начались со смотра около стадиона им. Атояна. Были привлечены пожарные, оперативно-спасательный отряд, центр медицины катастроф, медицинская, транспортная, инженерная службы, аварийные бригады по электрическим и газовым сетям, службы торговли и питания ГО, сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.После смотра состав штабного управления переехал на территорию старого «Уральского мясокомбината», где и была проверена готовность гражданской защиты на практике.По словам акима области Алтая КУЛЬГИНОВА, на учениях проверяется готовность всех служб на случай ЧС. - На сегодняшний день в регионе в службах ЧС работают 2800 человек. Из них 187 человек находятся на показе, здесь же представлено 60 единиц спецтехники, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.Также глава региона посмотрел готовность техники, сил и средств гражданской защиты и дал положительную оценку пройденным учениям.К слову, Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что в этом году дополнительно было приобретено 11 единиц коммунальной спецтехники, 60 карет скорой помощи и 50 машин для МПС.- На учениях в районе мясокомбината на четырех учебных точках отрабатывались по несколько задач. Это навыки тушения пожара, поисковых работ, ликвидации последствий взрыва пожара и самое главное - отрабатывание слаженных действий всех спасательных служб, - пояснил руководитель ДЧС ЗКО Жасулан ДЖУМАШЕВ.В ходе учений спасателям удалось "спасти" 37 человек личного состава, двое из них извлечены из-под завала. Химическим подразделением было "эвакуировано" четыре человека, а все остальные были "спасены" с применением верхолазного оборудования.Следующие учения ДЧС ЗКО проведет весной 2017 года.