фото из соцсети instagram Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, столкновение КамАЗов с прицепами произошло из-за гололеда. Один из большегрузов выехал на встречную полосу и врезался в левую часть кабины другого КамАЗа, который ехал навстречу. - В результате ДТП водитель одного из большегрузов был доставлен в травмпункт с переломами, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. Всего за 10 месяцев 2016 года на дорогах области было зарегистрировано 386 ДТП, в них погибли 87 человек и 448 человек получили различные травмы.