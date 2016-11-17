Как выяснилось, в городе участились случаи оформления кредитов при однодневном получении займа в трех-четырех банках одним гражданином. - Совершение данных преступлений невозможно без участия сотрудников кредитных отделов банка, которые используя свое служебное положение, находясь в преступном сговоре способствуют мошенникоам, путем внесения фиктивных данных в электронную систему банков о «подставных заемщиках», а именно о их месте работы, доходах и прочих данных, - пояснили представители филиалов БВУ. - Тем самым, система основываясь на введенных данных, одобряет выдачу займа, и преступление считается совершенным. Во-первых банку наносится материальный ущерб, во-вторых, это влияет на репутацию банков. - Банки хотят добиться того, чтобы сотрудников, уличенных в совершении данных преступлений привлекли к уголовной ответственности за сотрудничество с мошенниками, - пояснили представители банков. - Если выявляются такие факты, мы не можем уволить сотрудника. Для возбуждения уголовного дела, он обязан быть кассиром или бухгалтером. И о том, что он совершил преступление, должно быть озвучено в приговоре суда. А мы увольняем сотрудников, которые оформляют кредиты с соглашением двух сторон и с двухмесячным окладом по законодательству. Прокурор города Айдын РАШИДОВ выдвинул предложение ознакамливать клиентов банка о последствиях в рамках гражданского судопроизводства, если потребительский заем будет оформляться при участии третьих лиц. - В конечном итоге вы должны предоставить уведомительный лист, где будет четко прописано 16 шрифтом об условиях погашения кредитов, и об ответственности при оформлении кредита относительно третьих лиц. Тогда третьих лиц станет меньше на 90%,- пояснил Айдын РАШИДОВ. Как отметили в прокуратуре, проблема в том, что многие клиенты не читают договоры. В банковской документации не предусмотрено отдельно предупреждать клиентов. Беда в том, что если за 90 дней не идет оплата по кредиту, он считается просроченным. И только потом передается в проблемный отдел.