В большом доме по улице Сельская, 5 семья КУСПАНОВЫХ живет уже 12 лет. Все было хорошо, но в последнее время жить стало все сложнее и сложнее. Самый старший член семьи, Роза ОРЫНБАСАРОВА уже на пенсии, ее дочь не работает, да и у зятя нет стабильного заработка. Пенсия у женщины - 35 тысяч тенге, 15 из них она отдает за кредит, доход ее зятя около 50 тысяч тенге, а дочь Айгуль КУСПАНОВА получает лишь 9000 тенге на всех пятерых детей. Этих денег, естественно, не хватает на такую большую семью. - Дочь раньше получала 25 тысяч тенге на младшего сына, а в ноябре ему исполнился год, и она стала получать только 9000 тенге. За газ надо платить, за свет надо платить. На питание не хватает средств на месяц, - со слезами на глазах говорит Роза ОРЫНБАСАРОВА. Один из сыновей Айгуль КУСПАНОВОЙ, которому 5 лет, вот уже который день не посещает школу, он не болеет, просто после всех уроков, их класс оставляют на дополнительные занятия, перед этим кормят, только вот за обед нужно платить, а денег у семьи нет. - Раньше мы платили 175 тенге за обед в школе, это было нормально, я пенсию получала и платила, а сейчас 350 тенге нужно платить, у меня нет возможности такой, нам тяжело. Дети крепкие, слава богу, они чай пьют, хлеб едят, а чтобы мясо есть, фрукты или колбасу, у нас такой возможности нет, - продолжает Роза ОРЫНБАСАРОВА В июне прошлого года в доме у КУСПАНОВЫХ случился пожар, полностью сгорела крыша. Тогда акимат выделил помощь в размере ста тысяч тенге, но этих денег не хватило сделать все должным образом, и теперь, если на улице идет дождь или тает снег, вода просачивается в дом. В отделе социальной защиты сообщили, что Айгуль Куспанова получала пособия на всех детей в прошлом году, а вот в этом году почему-то не пришла оформить документы. - Если у нее доход не будет превышать черту бедности, она может оформиться еще на адресную-социальную помощь, нужно принести удостоверение личности, свидетельства о рождении всех детей, адресную справку, справку о всех доходах. Если собрать все эти документы, то она будет дополнительно получать 11 140 тенге, - сообщила главный специалист отдела занятости и социальных программ Райхан СУЛЕЙМЕНОВА Семья КУСПАНОВЫХ обращается ко всем неравнодушным уральцам за помощью. Номер Айгуль КУСПАНОВОЙ: 87026408129.