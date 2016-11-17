Международный турнир начался 14 ноября в ГККП «ОДЮСШ тенниса». В соревнованиях принимают участие спортсмены до 18 лет. В общей сложности, на турнире выступят более 60 спортсменов из Турции, Ирана, Армении, Кыргызстана, России и ряда других стран. - Турнир международной категории в Уральске проводится впервые, и соревнования проходят по олимпийской системе - до одного поражения. На турнире спортсмены зарабатывают рейтинг, который позволяет им повышать свою классификацию в теннисе до 18 лет. Заработанные на этом турнире очки, помогут им дальше принять участие в различных соревнованиях. В числе сильных спортсменов хочется отметить Валерию ДЕДКОВСКУЮ и Родиона ПАКА, которые достойно выступают за Казахстан не только здесь, но на других соревнованиях, - рассказалПо словам Александра ЩЕРБИНЫ, теннис в Казахстане сейчас развивается очень быстрыми шагами, благодаря президенту федерации тенниса РК. С каждым годом в республике проводится большое количество мероприятий для популяризации тенниса. И сейчас этот вид спорта находится на достаточно хорошем уровне.отметил, что благодаря хорошей поддержке республиканской федерации по теннису, сейчас у молодых спортсменов есть все условия для занятий. В Уральске этим видом спорта в настоящее время занимается 130 человек и постепенно это число увеличивается.