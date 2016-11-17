16 ноября суд санкционировал арест сроком на два месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в суде, троим подозреваемым предъявлено обвинение сразу по двум статьям - 99 ч.2 "Убийство" и 293 ч. 2 "Хулиганство". Напомним, ночью 13 ноября около одного из кафе, расположенного в 7 микрорайоне, произошла драка, в которой трое парней до смерти забили 32-летнего парня.