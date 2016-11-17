Печенье с названиями родов младшего жуза появилось в Атырау

В мессенджере WhatsApp распространилось видео, на котором жители Атырау пьют чай с печеньем, носящим названия родовых сословий казахов младшего жуза, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". v8auiPCuQqg Печеньем с надписями "Адай", "Бериш" и "Шеркеш" лакомится мужчина, при этом в шутливой форме высказывает свое отношение представителям того или иного рода. Выяснилось, что именное печенье пекут в российском городе Армавире по заказу местной бизнесвумен. Заказала серию оригинальных кондитерских изделий предпринимательница Саида АЙТУГАНОВА. По ее словам, в Атырау казахи любят делиться на родовые сословия, при этом каждый казах очень гордится своей принадлежностью к тому или иному роду. Теперь во время чайных церемоний, которые так распространены в Казахстане, незнакомым людям будет о чем поговорить. Станет ли эта серия печенья разовым заказом или получит продолжение, бизнесвумен пока не сказала. Однако, необычную идею наверняка возьмут на вооружение местные предприниматели и печенье с названиями казахских родов будет выпекаться уже в Казахстане. Сегодня родовые знаки казахов, означающие принадлежность к тому или иному "ру" в нефтяной столице можно увидеть всюду: на домах, машинах, на одежде и аксессуарах. Ерлан ОМАРОВ