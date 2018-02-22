В Уральске на ходу загорелся автомобиль

Сегодня, 22 февраля, около 10 часов утра на проспекте Евразия на ходу загорелся автомобиль "Пежо", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов водителя "Пежо", он ехал в районе остановки Вторая база, когда у него стал дымиться моторный отсек. - Я не понял, по каким причинам загорелся автомобиль, но я сразу же его припарковал у обочины проезжей части и стал тушить,- пояснил водитель. Со слов очевидцев, до приезда пожарных тушить авто помогали проезжающие мимо водители. Стоит отметить, на месте работала одна единица техники службы пожаротушения ДЧС ЗКО. Пострадавших нет. Фото Медета МЕДР