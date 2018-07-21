Ярмарка вакансий собрала более 70 работодателей, а также сотни тех, кто ищет работу. Работодатели как обычно разместились в холле драмтеатра. Для удобства пришедших в холле были установлены два экрана, где были размещены все свободные вакансии. Нужно отметить, что это привлекло внимание многих. Возле них собралось немало молодых людей, которые записывали контакты, чтобы потом обратиться туда. Айкумис пришла на ярмарку вакансий впервые. Девушка в 2017 году получила профессию финансиста. - Я сразу не смогла найти работу по специальности и устроилась работать секретарем в районе, но очень хочу работать в городе, так как здесь больше перспектив, - говорит девушка. – Я впервые на ярмарке вакансий. Надеюсь, мне повезет. Причем, мне не особо важно, чтобы работа была по специальности, я могу работать и консультантом. Сегодня прошла собеседование в нескольких местах и оставила свое резюме. Теперь буду ждать. По словам молодых людей, такие ярмарки необходимо проводить как можно чаще, так как здесь возможно найти работу. Руководитель управления по вопросам молодежной политики Аян САКОШЕВ пояснил, что время для проведения ярмарки вакансий было выбрано не случайно. - Почему мы проводим ее в июле, потому что как раз в это время большинство специалистов - выпускников высших учебных заведений и колледжей - получают диплом. Сейчас у нас свыше 15 тысяч человек уже получили диплом. Четыре вуза окончили свыше 9 тысяч человек и у нас в области 38 колледжей, выпускниками которых стали свыше 5700 человек. В итоге на рынке труда мы получаем 15 тысяч молодых специалистов. Первым делом мы хотим решить их вопрос. Сегодня зарегистрировано 70 работодателей. Они предлагают свыше 700 различных вакансий, - рассказал Аян САКОШЕВ. - Плюс к этому у нас представлено 12 районов. Специально приехали директора центров занятости из районов, потому что, как вы знаете, у нас на сельском уровне особо актуален вопрос молодых специалистов именно в сельском хозяйстве, в сфере здравоохранения, требуются учителя. Как раз-таки, чтобы завлечь молодого специалиста в район, здесь также присутствуют заместители акимов районов, которые беседуют с выпускниками, предлагают условия по программе с дипломом в село, льготное кредитование жилья, подъемные и так далее. Наряду с работодателями в холле расположились представители районов, которые также представили вакансии. - У нас в район требуются фельдшеры, невропатологи, много секретарей, делопроизводителей, нужны также рабочие специальности, к примеру, сторожи, также требуется библиотекарь. К тому же мы предлагаем специалистам молодежную практику. То есть в течение 6 месяцев молодой специалист может работать, получая зарплату и набираясь опыта. Хотелось бы отметить, что особой нехватки учителей у нас в районе нет, потому что учителя и врачи в основном с удовольствием едут работать к нам в район, - сообщила главный специалист центра занятости Зеленовского района Динара АКСАШЕВА. Хотелось бы отметить разнообразие вакансий. Здесь можно было найти работу от продавца-консультанта бытовой техники до электрика, технолога и даже модельера обуви. - Я сегодня представляю сразу четыре компании. Мы набираем молодых людей, будем смотреть на их деловые качества. Опыт работы, конечно же, приветствуется. Наша компания планирует расширяться, поэтому мы набираем много специалистов. Мы предлагаем хорошие условия труда, интересную работу и стабильную зарплату, - пояснил менеджер по коммерческим вопросам ТОО «Пош Руно» Марат НУРУМГАЛИЕВ. Кроме рабочих вакансий здесь были и представители вузов, которые объясняли выпускникам условия поступления в магистратуру. - Сегодня к нам подходит много выпускников, они интересуются специальностями, а также условиями поступления, - рассказала представитель ЗКГУ Имени М. Утемисова. Было на этой ярмарке вакансий и одно небольшое новшество. Для желающих молодых людей открыть свое дело здесь проводили небольшой тренинг. Для этого набирали группу из 15 человек. - Для тех, кто ищет работу, на нашей площадке есть возможность пройти собеседование сразу в нескольких предприятиях и выбрать лучшие для себя условия. Для этого здесь от каждого предприятия сидят кадровые работники, то есть люди, которые могут сразу набрать работников. К тому же у нас сейчас проходят семинары совместно с палатой предпринимателей для тех, кто хочет открыть свое собственное дело, но не знает с чего начать. Они дают разъяснения, какие существуют меры поддержки, варианты субсидирования, льготного кредитования, как зарегистрировать ИП. В этом направлении проводятся мастер-классы и тренинги. В последующем можно пройти 2-дневные тренинги, - сообщил Аян САКОШЕВ. Прямо в холле желающие узнать, как стать предпринимателем, могли подойти, записаться и пройти тренинг тут же. Среди молодых людей этот тренинги пользовался успехом. - Я в этом году закончил вуз. Получил специальность, но вот думаю о том, чтобы начать свой бизнес. Трудность была в том, что я не знал, с чего начать и куда обратиться, а здесь мне разъяснили все и даже рассказали, какие существуют программы поддержки для начинающих предпринимателей, - говорит Серик.