Гражданская панихида прошла во Дворце спорта имени Балуана Шолака, сообщает informburo.kz.
21 июля в Алматы простились с Олимпийским чемпионом, фигуристом Денисом Теном, который трагически погиб в 25 лет.
Проститься со звездой казахстанского спорта пришли тысячи человек, в числе которых известные спортсмены, музыканты, политики: заслуженный тренер РК Нургазы Жарылгапов, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, депутат Мажилиса Серик Сапиев.
Из Лос-Анджелеса на панихиду прилетел казахстанский боксёр Геннадий Головкин, который прервал свой тренировочный лагерь перед боем с Саулем Альваресом.
Телеграммы соболезнования отправили главы Международного олимпийского комитета и Национального олимпийского комитета Казахстана.
На проспекте Абая образовалась очередь из желающих проститься с Денисом Теном. Люди несли цветы, свечи и портреты с изображением фигуриста.
Арыстанбек Мухамедиулы передал родителям Дениса Тена соболезнования от главы государства.
- Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит вместе с нами. Мы потеряли не только любящего сына своих родителей, которые посвятили себя талантливому дитя, мы потеряли прекрасного друга, который особенно трепетно относился к своим близким и окружающим. Мы потеряли личность, которая хотела сделать этот мир добрее и светлее. Великолепный спортсмен, невероятная личность. Мы помним его блестящую речь, помним его прекрасные способности, когда он организовывал легендарное ледовое шоу. Очень больно, что мы потеряли его, – сказал Арыстанбек Мухамедиулы.
От имени спортсменов слова соболезнования выразил депутат Мажилиса РК Серик Сапиев.
- Уважаемые родные и близкие Дениса! От имени спортсменов Казахстана хотелось выразить слова соболезнования в связи с такой трагической гибелью. Мы все будем помнить его. Когда я познакомился с Денисом, я понял насколько он искренний, чистый, добрый и высокодуховный человек. Это невосполнимая утрата. Почтим память. Пусть земля ему будет пухом. Мы будем помнить его всегда, – сказал Серик Сапиев.
Президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана Болат Жамишев рассказал, что 21 июля в 11.00 Денис Тен должен был выступать в Астане на тимбилдинге "Банка развития Казахстана".
- Тема тимбилдинга "От мечты к победам". Мало кто мог бы эту тему раскрыть лучше, чем Денис, потому что от мечты к победам Денис двигался не только за счёт своего таланта, но и за счёт титанического труда. Именно поэтому его хотели видеть и послушать сотрудники нашего банка. Денис согласился выступать. Сегодня, представляя его там, я хотел сказать несколько слов о нём, которые я хочу произнести сейчас: "Дорогой Денис! Ты молодой, тебе всего лишь 25 лет, и ты стоишь перед аудиторией, где тоже в основном молодые люди, и ты как человек, который знает, что от мечты к победе нужно двигаться не за счёт каких-то случайных факторов и не за счёт связей, а только через труд. Ты, наверное, лучше всех раскроешь эту тему. И своё вступительное слово я хотел закончить словами: "Денис, как замечательно, что ты у нас есть!". Видя сколько людей в этом зале, зная, что ещё столько же не могут попасть в зал, потому что нет места, у меня не хватает духу сказать "был". Поэтому я повторю: "Денис, как замечательно, что ты у нас есть! – сказал Болат Жамишев.
Главное командование, Военный совет, Совет ветеранов Национальной гвардии также выразили свои глубокие соболезнования родным и близким Дениса Тена.
- С печалью в сердцах мы разделяем с вами эту невосполнимую потерю, затронувшую всех, кто знал Дениса. Денис, как член спортивной команды Национальной гвардии, принимал самое активное участие в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, являясь примером трудолюбия и целеустремлённости для молодого поколения казахстанцев, – отметили в пресс-службе Нацгвардии РК.
Денис Тен проходил срочную воинскую службу в воинской части 7552 Национальной гвардии в Алматы, после чего остался и служил по контракту.
- Являлся старшим инструктором спортивной команды Национальной гвардии РК. Несмотря на плотный график, всегда находил время встречаться с офицерами и солдатами, где охотно делился своими достижениями в спорте. Все мы глубоко скорбим о кончине выдающегося спортсмена, невообразимо жаль, когда уходят такие легендарные личности, – заключили в Нацгвардии РК.
После панихиды гроб с телом Дениса Тена, покрытым флагом Казахстана, вынесли офицеры. Фигуриста похоронили на кладбище в посёлке Дружба в пригороде Алматы.
Напомним, 19 июля На Дениса Тена напали с ножом в Алматы, он потерял три литра крови. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Дениса Тена доставили в больницу в тяжёлом состоянии и экстренно отправили на операцию
. Позже от полученных ран спортсмен скончался
. 20 июля уральцы собрались возле Ледового дворца, чтобы почтить память
Дениса Тена.