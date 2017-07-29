Как рассказал коммерческий директор АО "ЖТЭ" Вячеслав СОЛОДИЛОВ, на подъездах многоэтажек контроллеры развешивают объявления о том, что жилые дома необходимо подготовить к отопительному сезону. - В последнее время очень много нареканий со стороны населения на новые общедомовые приборы учета тепла. Жильцы обращаются в КСК, а те в свою очередь говорят, что никакого отношения к счетчикам не имеют и оправляют всех обратно к нам. Большие счета за тепло приходят только из-за того, что подачу тепла никто не регулирует и используют нерационально. Открытые двери, разбитые окна в подъездах, дырявые крыши и прочее влияет на расход тепла. По сути, если подъезд открытый, то отапливается улица, а жильцы потом за это платят, - пояснил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. Между тем, далеко не все КСК так халатно относятся к потреблению тепла, к примеру в одном из домов в 4 микрорайоне благодаря правильному использованию счетчика удалось сэкономить по 22 тысячи тенге в каждой квартире. - Сейчас почти во всех домах уже сделана опрессовка труб, и пока проблем не выявлено, - заявил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. - Хотим еще раз предупредить, что КСК обязаны следить за приборами учета тепла, мы лишь подаем тепло в дома, а распределяют его они сами. Стоит отметить, что в Уральске далеко не все дома относятся к КСК, поэтому паспорт готовности им придется получать самостоятельно.