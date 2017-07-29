626 бутылок водки с поддельными акцизными марками изъяли сот­рудники службы эконо­мических расследован­ий ДГД Атырауской облас­ти

в городе Кульсары, сообщает корреспонде­нт портала "Мой ГОРОД".

Приговором Жылыойско­го районного суда пр­едприимчивый торговец признан виновным по статье 233 УК РК - "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контроль­ными марками, поддел­ка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок). Ему назначен 1 год 6 мес­яцев ограничения свободы и при отсутствии раб­оты, либо учебы с пр­ивлечением к принуди­тельному труду до 240 часов. Приговор вступил в законную силу.