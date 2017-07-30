Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам председателей кооперативов собственников квартир, новые технологии и прогресс 21 века до некоторых КСК так и не дошел. - Мы пытаемся вывести работу КСК на новый уровень, чтобы поступало меньше жалоб, оцифровать и автоматизировать некоторые услуги, но как это сделать, если есть такие кооперативы, где нет компьютеров. Что говорить о компьютерах, если даже помещений нет своих. На такие КСК, собственно, и поступает большинство жалоб. У них тариф 7 тенге, жильцы, по сути, платят копейки за услуги, поэтому-то и нет денег на ремонт домов, содержание персонала и другие нужды, - заявил председатель ассоциации КСК Нурлан ШАБДАРОВ. Как рассказала главный бухгалтер КСК "Северный " Татьяна СМИРНОВА, у них есть 35 квартир, которые в общей сложности имеют долг за услуги 11 млн тенге, которых хватило бы содержать КСК в течение трех месяцев. - О каком прогрессе может идти речь, если денег едва хватает свести концы с концами. У нас налоги ежемесячно 500 тысяч тенге. Было предложение создать сайты каждому КСК, но откуда опять-таки на это взять средства. Не меньше миллиона надо на создание и обслуживание, а такие суммы нам просто не потянуть. У нас у всех огромная текучка кадров, так как зарплата мизерная. Кто захочет убирать дворы за 25 тысяч тенге? Никто. А мы не можем платить больше, иначе обанкротимся просто, - заявила Татьяна СМИРНОВА. Свои финансовые проблемы многие председатели КСК самостоятельно решить не могут, однако финансирования из местного или иного бюджета им ждать не приходится, поэтому работать даже председателем никто не соглашается. На сегодняшний день в трех КСК нет руководителей. К слову, в Уральске действуют 103 кооперативов собственников квартир. Долг населения за услуги КСК составляет более 300 млн тенге.