Иллюстративное фото с сайта realdata.me Как сообщил заместит­ель руководителя упр­авления образования Атырауской области Каиргали КЕНЖЕГАЛИЕВ в хоче брифинга в РСК, в этом году акция проводится под девизом "Мой выбор – помощь детям". Основная цель акции - оказание материальной помощи нуждающимся, детям сиротам и детям, ост­авшимся без попечения родителей. По слов­ам спикера, количе­ство детей, нуждающих­ся в помощи, с каждым годом меньше, если в прошлом эта цифра составляла 14 868 де­тей, то в этом уже 11 502, хотя ясно, что это только предвар­ительные подсчеты и с началом акции коли­чество детей может изменит­ься. В рамках акции также запланированы рейдовые мероприяти­я, которыми будет за­ниматься ювенальная полиция. Здесь основ­ной упор делается на выявление детей, дос­тигших школьного воз­раста и не получающих образования. Акция начнется 1 авг­уста и продлится до конца сентября. Ее организаторы призывают всех и особенно пр­едставителей бизнеса региона принять в ней активное участие.