Руководство местной полицейской службы прокомментировало кражу в лифтах в 14 доме микрорайона Нурсая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_07-31-09.30.19 По словам начальника местной полицейской службы ДВД Атырауской области Нурыма УРАЗБАЕВА, в Атырау орудуют воры кабелей из лифтовых шахт. Причем  во­лна похожих краж про­катилась по нескольким микрорайонам Атыр­ау. - В настоящее время создана специальная группа, которая за­нимается расследован­ием всех фактов, - сообщил Нурым УРАЗБАЕВ. По словам полицейских, уже в ближайшее время можно рассчитывать на конкретные резуль­таты работы. Напомним, воры оставили без лифта сразу три подъезда 14 дома микрорайона Нурсая. Ерлан ОМАРОВ